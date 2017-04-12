"Боруссія" програла "Монако" в матчі Ліги чемпіонів після вибуху клубного автобуса

У Дортмунді завершився матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому німецька "Борусія" приймала французький "Монако" і програла з рахунком 2:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч проходив наступного дня після вибухів біля автобуса "Боруссії" по дорозі на стадіон. Матч повинен був відбутися напередодні, але був перенесений через міри безпеки.

Гості могли відкрити рахунок на 17-й хвилині, але Фабіньо не реалізував пенальті. Тим не менш, за 2 хвилини, на 19-й, французи все-таки реалізували свою перевагу. Відкрив рахунок точним ударом Кіліан Мбаппе. А на 35-й хвилині гравець "Боруссії" Свен Бендер після навісу з кромки поля, зрізав м'яч у ворота своєї команди - 0:2.

У другому таймі Усман Дембеле скоротив перевагу гостей до мінімуму, 1:2. Але, через 22 хвилини, на 79-й, Мбалле зробив дубль і відновив перевагу своєї команди у два голи. Підсумок матчу підвів Шинджі Кагава, який забив другий гол у складі "Боруссії" - 2:3.

Матч відбудеться в Монако 19 квітня.