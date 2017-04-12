Юнацька збірна України з футболу зіграла внічию з італійцями

У середу, 12 квітня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві відбувся товариський матч юнацьких збірних України та Італії серед гравців віком до 18 років.

Поєдинок завершився нічиєю 0:0, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Для «синьо-жовтих» матч проти італійців став ще одним етапом підготовки до кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи (U-19), у якому суперниками українців стануть команди Албанії, Чорногорії та Норвегії.