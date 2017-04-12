"Зоря" зіграє проти "Динамо" без основного воротаря і нападника
15:59, 12 квітня 2017Футбол
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У двох основних гравців "Зорі" - незаліковані травми напередодні гри з киянами.
Основний воротар "Зорі" Олексій Шевченко не зможе допомогти команді в матчі з "Динамо" / zarya-lugansk.com
На матч з київським "Динамо", який стане центральним протистоянням 25-го туру української Прем'єр-ліги, луганська "Зоря" вийде не найсильнішим складом.
Основний голкіпер «Зорі» Олексій Шевченко і нападник Владислав Кулач, швидше за все, пропустять поєдинок проти «Динамо». Про це повідомляє Xsport.
Олексій має проблеми зі спиною, в той час як травма Кулача залишається невідомою. Крім того, в загальній групі вже займається захисник В'ячеслав Чечер, який отримав пошкодження в останньому матчі.
«Зоря» прийме «Динамо» в Запоріжжі. Гра відбудеться у п'ятницю, 14 квітня. Початок - о 19.00.
"Динамо" посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату України, "Зоря" - на третьому місці.
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