"Зоря" зіграє проти "Динамо" без основного воротаря і нападника

На матч з київським "Динамо", який стане центральним протистоянням 25-го туру української Прем'єр-ліги, луганська "Зоря" вийде не найсильнішим складом.

Основний голкіпер «Зорі» Олексій Шевченко і нападник Владислав Кулач, швидше за все, пропустять поєдинок проти «Динамо». Про це повідомляє Xsport.

Олексій має проблеми зі спиною, в той час як травма Кулача залишається невідомою. Крім того, в загальній групі вже займається захисник В'ячеслав Чечер, який отримав пошкодження в останньому матчі.

«Зоря» прийме «Динамо» в Запоріжжі. Гра відбудеться у п'ятницю, 14 квітня. Початок - о 19.00.

"Динамо" посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату України, "Зоря" - на третьому місці.