На матчі "Динамо" - "Шахтар" обмежать вхід з великими сумками

21 квітня в Києві на НСК "Олімпійський" пройде матч 26-го туру Прем'єр-ліги "Динамо" - "Шахтар". Вхід на стадіон обмежать для вболівальників з габаритними сумками і рюкзаками.

Відповідну заяву в середу вдень поширила прес-служба НСК "Олімпійський".

"У зв'язку з підвищеними заходами безпеки вхід вболівальників на територію стадіону з рюкзаками і великогабаритними сумками буде обмежений. Рюкзаки та великогабаритні сумки можна буде залишити в камерах схову", - йдеться в повідомленні.

Матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться в п'ятницю, 21 квітня. Початок - о 20:00.

Нагадаємо, вчора напередодні поєдинку Ліги чемпіонів "Боруссія" - "Монако" в Дортмунді біля автобуса німецької команди сталися три вибухи. Постраждав гравець "Боруссії" Марк Бартра.