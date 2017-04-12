УЄФА відмовився ще раз переносити гру "Борусії" і "Монако"
14:26, 12 квітня 2017Футбол
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Французький клуб звертався з проханням відкласти поєдинок на суботу.
Матч "Борусія" - "Монако" має відбутися сьогодні / Reuters
Перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів між дортмундською «Борусією» і «Монако» повторно переноситися не буде.
Раніше представники французького клубу звернулися в УЄФА з пропозицією провести поєдинок не в середу, 12 квітня, а в найближчу суботу.
Сьогодні вдень на офіційній сторінці монегасків в Twitter з'явилося підтвердження того, що матч відбудеться сьогодні. Початок - о 19.45 за київським часом.
Зустріч між «Борусією» і «Монако» повинна була відбутися вчора, 11 квітня, але через вибухи біля клубного автобуса дортмундців було прийнято рішення перенести гру на наступний день.
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