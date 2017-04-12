УЄФА відмовився ще раз переносити гру "Борусії" і "Монако"

Перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів між дортмундською «Борусією» і «Монако» повторно переноситися не буде.

Раніше представники французького клубу звернулися в УЄФА з пропозицією провести поєдинок не в середу, 12 квітня, а в найближчу суботу.

Сьогодні вдень на офіційній сторінці монегасків в Twitter з'явилося підтвердження того, що матч відбудеться сьогодні. Початок - о 19.45 за київським часом.

Зустріч між «Борусією» і «Монако» повинна була відбутися вчора, 11 квітня, але через вибухи біля клубного автобуса дортмундців було прийнято рішення перенести гру на наступний день.