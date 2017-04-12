Збірна України з футболу проведе наступний матч з Мальтою

Збірна України запланувала провести товариський поєдинок проти команди Мальти. Про це повідомив головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко.

Він зазначив, що перед поєдинком 6-го туру відбору на ЧС-2018 проти збірної Фінляндії запланований товариський матч з командою Мальти, повідомляє Football.ua.

«У Федерації футболу зараз майже виробили терміни зборів національної збірної. Команда збереться на початку червня, 6-го числа у нас запланований товариський поєдинок з Мальтою. Він відбудеться в Австрії, суперники захотіли зустрітися на нейтральному полі.

Після гри ми залишимося в Австрії, де проведемо час у підготовці до гри з фінами, а далі вирушимо в Фінляндію на матч», — сказав Шевченко.

Також він розповів і про причини вибору спаринг-партнера. На його думку, команда Мальти багато в чому схожа на фінів, оскільки діє від оборони і є досить організованою.

«Ця команда схожа на нашого суперника Фінляндію, вони грають в захисній манері, багато часу проводять на своїй половині, небагато пропускають. Це організована і дисциплінована команда. Під час цього поєдинку ми зможемо моделювати офіційну гру».

Після проведення товариської зустрічі з Мальтою, на команду Андрія Шевченка чекає поїздка до Тампере, де 11 червня в Тампере відбудеться офіційний поєдинок зі збірною Фінляндії.

Після п'яти турів кваліфікаційного раунду чемпіонату світу українська збірна займає 3-е місце в турнірній таблиці групи I.