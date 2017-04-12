Гравець "Шахтаря" Тайсон перебуває на прицілі у римського "Лаціо"

Гравець донецького "Шахтаря" Тайсон потрапив до сфери інтересів італійського "Лаціо", повідомляє Calcionews24.com.

Спортивний директор римлян Іглі Тарі склав список бажаних придбань, в який увійшли прізвища п'яти бразильських футболістів, у тому числі і 29-річного півзахисника "Шахтаря".

Пріоритетним вибором для римлян є нападник бразильського "Греміо" Луан. Проте бразильський клуб просить за форварда не менше 20 мільйонів євро, що може стати занадто високою ціною для "Лаціо".

Таким чином, другий опцією римського клубу є Тайсон, чий контракт з "гірниками" закінчується в кінці 2017 року. Влітку він вже зможе підписувати попередні угоди з іншими клубами.

Як повідомляє видання xsport, останнім часом на гравця "Шахтаря" виріс попит у Європі. Так, турецький "Фенербахче" був готовий зробити запит по бразильцеві і заплатити 3-4 мільйони євро.

Також у січні з'являлася інформація про те, що Тайсон потрапив у сферу інтересів італійської "Роми" і португальського "Порту".

Тайсон виступає за "Шахтар" з 2013 року. У поточному сезоні на його рахунку 8 голів і 7 гольових передач в 32 матчах за клуб у всіх турнірах.