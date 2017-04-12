Екс-гравець харківського "Металіста" відсудив у клубу 3,3 мільйона гривень

Комінтернівський суд Харкова частково задовольнив позов екс-гравця "Металіста". За інформацією "Футбол 24", йдеться про позов Сергія Болбата до харківського клубу.

Гравець "Локерена" просив зобов'язати "Металіст" провести повний розрахунок по зарплаті у відповідності з контрактом (який був укладений 29 серпня 2014 року терміном до 31 травня 2015 року) і договором про порядок і умови виплати винагороди у розмірі 800 тис. грн. і 195 тис. 686 дол. США, а також сплатити на його користь середній заробіток за весь час затримки проведення повного розрахунку при звільненні в розмірі 503 тис. доларів США.

Суд вирішив стягнути з ВАТ "ФК "Металіст" на користь Сергія Болбата 3 млн 315 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, "Металіст" у чемпіонаті України з футболу сезону 2015/16 років зайняв 10 місце, але з-за величезних боргів перед футболістами, тренерським штабом і обслуговуючим персоналом, клуб не пройшов атестацію для участі в Чемпіонаті України з футболу сезону 2016/17 і втратив професійний статус.