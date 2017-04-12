Тренери збірної України з футболу пройдуть навчання в таборі лондонського "Челсі"

Тренери всіх збірних України з футболу - національної, молодіжної та юнацьких команд усіх вікових груп - пройдуть стажування в тренувальному таборі лондонського "Челсі". Як повідомляє сайт zbirna.com, такий візит може бути організований у травні.

Українські фахівці зможуть не тільки ознайомитися з клубною інфраструктурою і роботою академії "Челсі", але і подивитися на навчально-тренувальний процес першої команди. З наставником "Челсі" Антоніо Конте попередня домовленість уже досягнута.

Головним ініціатором стажування є головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко, чия кар'єра футболіста частково пов'язана з лондонським клубом, і він на сьогоднішній день має тісні зв'язки зі штабом "Челсі".

Очікується, що питання стажування в "Челсі" буде піднято завтра на засіданні Комітету ФФУ по роботі зі збірними.

Голова комітету Мирон Маркевич зазначив:

«Стажування в "Челсі" - це хороша ініціатива. Потрібно їхати не тільки в Англію, але і в Іспанію. І не тільки тренерам збірних, але і клубним наставникам. Такий досвід дорогого коштує, це я по собі знаю».