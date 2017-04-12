Постраждалий під час вибуху біля автобуса гравець "Боруссії" отримав перелом руки

Потерпілий під час вибуху біля автобуса німецького футбольного клубу "Боруссія" (Дортмунд) іспанський легіонер Марк Бартра зламав руку, повідомляється в Twitter команди.

У Бартри діагностований перелом променевої кістки.

«Діагноз Бартри: перелом променевої кістки і сторонні предмети в правому зап'ясті. Проведена операція. Видужуй, Марк!» — йдеться в повідомленні.

Також раніше повідомлялося, що гравець знаходиться в шоковому стані після того, що сталося. У свою чергу, гендиректор команди повідомив, що всі гравці "Боруссії" перебувають у шоковому стані. "Викликає занепокоєння стан гравців, чи зможуть вони прийти в себе за добу, адже матч перенесли на завтра", - відзначив гендиректор у вівторок.

Як повідомляв УНІАН, у Дортмунді стався вибух біля автобуса футбольного клубу «Боруссія». Три вибухові пристрої вибухнули в безпосередній близькості від автомобіля. Постраждала одна людина — іспанський футболіст Марк Бартра, який з порізами відправлений у лікарню.

Гравці "Боруссії" повинні були зіграти матч з "Монако".

"Матч відкладено до середи, 12 квітня. Квитки залишаються дійсними. Спасибі всім хто брав участь у вирішенні", - сказано в офіційному "Твіттері" команди.