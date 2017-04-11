Воротар "Боруссії": Оглушливий вибух стався, коли автобус звернув на головну вулицю

Воротар німецької «Боруссії» з Дортмунда Роман Бюркі розповів про те, як стався вибух біля автобуса з командою перед матчем з «Монако» в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє німецьке видання Ran.

«Оглушливий вибух стався, коли автобус звернув на головну вулицю. Я сидів на задньому ряду поруч з Марком Бартра, який був поранений осколком заднього вікна. Після того, що сталося, ми всі відразу ж лягли на підлогу. Сказати, що ми всі в шоці, значить не сказати нічого», - зазначив голкіпер.

Як повідомляв УНІАН, у Дортмунді стався вибух біля автобуса футбольного клубу «Боруссія». Три вибухові пристрої вибухнули в безпосередній близькості від автомобіля. Постраждала одна людина — іспанський футболіст Марк Бартра, який з порізами відправлений у лікарню.

"Матч відкладено до середи, 12 квітня. Квитки залишаються дійсними. Спасибі всім хто брав участь у вирішенні", - сказано в офіційному "Твіттері" команди.