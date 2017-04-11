Андрій Ярмоленко: З Ребровим ми двічі стали чемпіонами. Як за нього можна не битися?

Півзахисник "Динамо" і збірної України з футболу Андрій Ярмоленко, який відзначився двома голами в останньому матчі киян проти "Олімпіка", в інтерв'ю офіційному сайту клубу прокоментував повідомлення про те, що Сергій Ребров може покинути клуб:

- У нас усіх відмінне взаєморозуміння з Сергієм Станіславовичем. За поразку від "Зірки" (0:2 - Прим. ред.) соромно було не тільки тренеру, а всім нам. Думаю, ми зробили потрібні висновки, видно, що зараз хлопці б'ються за результат, уболівальників і, звичайно ж, за тренера. З Ребровим ми двічі стали чемпіонами, він почав підпускати до основного складу більше молодих хлопців... Як за нього можна не битися?

Читайте такожПрезидент "Динамо" Суркіс: Ребров після поразки від "Зірки" хотів піти (відео)Крім того, Ярмоленко висловився про нову схему гри "Динамо" з трьома захисниками.

"Можна програти з будь-якою схемою будь-якій команді. Ця схема ще трохи не дороблена, адже так швидко перебудуватися не можна. Кожен день ми проводимо теоретичні заняття, по годині розбираємо ігри, працюємо. Не можна сказати, що з «Олімпіком» ми зіграли ідеально – все одно були моменти, які потрібно доопрацьовувати", - зазначив півзахисник "Динамо".