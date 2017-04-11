Донецький "Шахтар" підписав гравця збірної Грузії з футболу

Центральний захисник "Чорноморця" Давид Хочолава з наступного сезону продовжить кар'єру в "Шахтарі", повідомляє офіційний сайт донецького клубу. Контракт з грузинським футболістом підписаний на 5 років.

Угода 24-річного захисника з гірниками набуде чинності по закінченні нинішнього сезону, коли у Хочолави завершиться термін дії контракту з "Чорноморцем".

Інформація про інтерес "Шахтаря" до Хочолави вперше з'явилася в грузинській пресі ще в кінці минулого року. Тоді сам футболіст, коментуючи чутки, заявив, що йому дуже приємно дізнатися про інтерес гранда українського футболу до своєї персони, але ніякої конкретної інформації на той момент у нього не було.

У поточному сезоні Прем'єр-ліги Хочолава провів 21 матч, забив 2 голи.

У нинішньому році гравець також дебютував у національній збірній Грузії і провів у її складі 3 поєдинки.