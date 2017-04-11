"Манчестер Юнайтед" знайшов заміну Ібрагімовичу

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо визначився з гравцями, які можуть стати спадкоємцями форварда Златана Ібрагімовича.

Якщо 35-річний швед не зуміє домовитися з манкуніанцями про новий контракт і вже влітку залишить "МЮ", то на стадіон "Олд Траффорд" запросять нападника італійського "Торіно" Андреа Белотті або лідера атак англійського "Евертона" бельгійця Ромелу Лукаку. Про це інформує Manchester Evening News.

Белотті, забивши 24 м'ячі в 28 поєдинках Серії А, є кращим бомбардиром поточної італійської першості. Що стосується бельгійського форварда, то на його рахунку 23 голи в 31-й грі англійської Прем'єр-ліги.