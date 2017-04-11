У Греції місцева федерація шпигувала за футболістами власної збірної - ФІФА

Федерація футболу Греції протягом ряду років стежила за гравцями та працівниками національної збірної, використовуючи приховані камери і підслуховуючі пристрої. Про це стало відомо в ході розслідування комітету ФІФА, повідомляє Чемпіонат.

У листопаді 2016 року уряд Греції передав управління місцевою федерацією футболу ФІФА з-за корупції в грецькому футболі. В ході розслідування були виявлені численні порушення.

"Комітет з великим розчаруванням і почуттям сорому повідомляє, що виявив докази того, що федерація футболу Греції прослуховувала гравців і тренерів національної команди, а також співробітників збірної. Це великий удар по футболу Греції. Закликаємо всіх, хто до цього причетний, перестати мовчати і розповісти правду", - йдеться в заяві ФІФА.