Гравця збірної України Зінченка відправили виступати за другу команду ПСВ

Гравець збірної України з футболу Олександр Зінченко в 2017 році програв конкуренцію за місце в основі голландського ПСВ і отримує ігрову практику у другій команді, повідомляє сайт zbirna.com. Резервісти ПСВ виступають у другому за силою голландському дивізіоні, де посідають третє місце.

У понеділок, 10 квітня, Зінченко провів 90 хвилин за другий склад ПСВ, віддав гольову передачу, а його команда виграла у "Волендама" — 2:0.

Ще восени 2016 року український футболіст регулярно з'являвся в першій команді - виходив у стартовому складі і два рази зіграв повні матчі. У тому числі — в Лізі чемпіонів.

Але з настанням 2017-го Зінченко втратив довіру тренерського штабу. За основу він зіграв три рази (в загальній кількості — 34 хвилини), а за другий склад провів уже п'ять матчів (431 хвилина).