Головний тренер збірної Аргентини з футболу подав у відставку

Наставник національної футбольної команди Аргентини Едгардо Бауса відправлений у відставку, заявив голова Асоціації футболу Аргентини (AFA) Клаудіо Тапія. Про це повідомляє Fox Sports.

«Ми досягли угоди і підтверджуємо, що Едгардо Бауса більше не є тренером збірної Аргентини з футболу», - зазначив Тапія.

Бауса став головним тренером збірної Аргентини в серпні 2016 року, змінивши на цій посаді Херардо Мартіно. Той, у свою чергу, пішов у відставку після поразки у фіналі Кубка Америки.

З серпня 2016-го по березень 2017-го збірна Аргентини провела вісім матчів у відбірковому турнірі чемпіонату світу 2018 року, в яких тричі перемогла, тричі програла і ще дві зустрічі звела внічию. Збірна Аргентини знаходиться на 5-му місці в турнірній таблиці відбору ЧС-2018 (22 очки у 14 матчах) і перебуває на межі не потрапляння на Мундіаль. Лідирує збірна Бразилії, яка вже гарантувала собі участь у чемпіонаті світу - 33 очки після 14 турів.