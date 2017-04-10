Матч Другої ліги в Одесі був перерваний попаданням м'яча в тролейбус (відео)

Курйозний випадок стався під час матчу чемпіонату України з футболу серед команд Другої ліги на стадіоні "Спартак" в Одесі, де м'яч влучив у тролейбус, що проходив повз стадіону, повідомляє Isport.

У грі 24-го туру української Другої ліги одеська "Перлина" приймала вдома "Рух" з Винників.

В одному з епізодів голкіпер гостей Олександр Дяченко вибив м'яч так, що той покинув межі не тільки поля, а й стадіону, попавши в проїжджаючий повз тролейбус.

Зазначимо, що матч завершився з рахунком 2:1 на користь "Перлини".