Матч Другої ліги в Одесі був перерваний попаданням м'яча в тролейбус (відео)
17:21, 10 квітня 2017Футбол
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Курйозний випадок стався під час гри одеської "Перлини".
Воротар "Руху" Олександр Дяченко потрапив м'ячем у тролейбус / fcruh.com
Курйозний випадок стався під час матчу чемпіонату України з футболу серед команд Другої ліги на стадіоні "Спартак" в Одесі, де м'яч влучив у тролейбус, що проходив повз стадіону, повідомляє Isport.
У грі 24-го туру української Другої ліги одеська "Перлина" приймала вдома "Рух" з Винників.
В одному з епізодів голкіпер гостей Олександр Дяченко вибив м'яч так, що той покинув межі не тільки поля, а й стадіону, попавши в проїжджаючий повз тролейбус.
Зазначимо, що матч завершився з рахунком 2:1 на користь "Перлини".
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