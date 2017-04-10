Квитки на матч "Динамо" - "Шахтар" будуть коштувати від 35 до 400 гривень

Стартував продаж квитків на гру 26-го туру Ліги Парі-Матч, в якій київське «Динамо» прийме донецький «Шахтар», повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

На гру доступні квитки наступних цінових категорій: 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350 та 400 гривень.

Продаж квитків здійснюється в касах на Троїцькій площі, біля станції метро «Олімпійська» і стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського.

Каси працюють з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 19:00 (перерва з 13:00 до 14:00), в суботу-неділю з 11:00 до 19:00 (перерва з 13:00 до 14:00).

Також квитки можна придбати онлайн.

Як повідомляв УНІАН, матч між "Динамо" і "Шахтарем" відбудеться на головній спортивній арені країни - НСК «Олімпійський» - у п'ятницю, 21 квітня. Початок - о 20:00.