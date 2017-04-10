Оприлюднено склад юнацької футбольної збірної України на матч з Італією

Головний тренер юнацької збірної команди України U-18 Олександр Петраков визначився зі списком футболістів, які запрошені для підготовки та участі у товариському матчі проти команди Італії, повідомляє Федерація футболу України.

На тренувальний міні-збір керманич юнацької збірної України серед гравців 1999 року народження викликав 18-х футболістів. Найбільше представництво у національній команді має київське «Динамо», яке делегувало п’ятьох виконавців. Ще три гравці представляють дніпровське «Дніпро».

Склад збірної України:

Голкіпери: Владислав Кучерук («Динамо», Київ), Андрій Кожухар («Чорноморець», Одеса)

Захисники: Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (обидва - «Шахтар», Донецьк), Тимофій Сухар, Олександр Сафронов (обидва - «Дніпро», Дніпро), Денис Попов, Віталій Миколенко (обидва – «Динамо», Київ)

Півзахисники: Олексій Хахльов («Алавес», Іспанія), Микола Мусолітін, («Чорноморець», Одеса), Іван Будняк («Дніпро», Дніпро), Олег Веремієнко («Карпати», Львів), Владислав Наумець («Динамо», Київ)

Нападники: Ярослав Дєда («Волинь», Луцьк), Сергій Булеца, Денис Янаков (обидва - «Динамо», Київ), Андрій Ременюк («Карпати», Львів), Володимир Ткач («Оболонь-Бровар», Київ).

Матч Україна - Італія відбудеться 12 квітня у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.