При Луческу в "Зеніті" ніхто не прогресує, - відомий російський коментатор

Відомий російський телекоментатор Геннадій Орлов жорстко розкритикував роботу головного тренера петербурзького футбольного "Зеніта" Мірчі Луческу, повідомляє Спорт-Експрес.

"Я коментатор і можу лише констатувати те, що бачу. У цієї команди немає душі, – сказав Орлов. – Вона порожня всередині. Психологічно не готова вести боротьбу. Всі начебто бігають, намагаються, хтось щось робить. Вийшло – не вийшло... Але найсумніше не це. Робота тренерського штабу. Немає нутра, внутрішнього заведення для команди", - зазначив Орлов.

Читайте такожГенеральний директор "Зеніту": "Кредит довіри Луческу великий"На питання про те, чи прогресував хтось з гравців у «Зеніті» під керівництвом Луческу, Орлов зазначив: "Спочатку приїхав Джуліано. Добре виглядав, а зараз він теж не грає. За фактом – ніхто, жоден футболіст. Луньов непоганий, але він прийшов з іншої команди".

Коментуючи можливу відставку Луческу після закінчення сезону, тренер зазначив: "Ой, на цю тему я навіть не хочу говорити. Все вирішує керівництво клубу. Думаю, воно визначиться наприкінці чемпіонату".

Як повідомляв УНІАН, Луческу перейшов з "Шахтаря" в "Зеніт" в літнє міжсезоння 2016-го року, після багаторічної роботи в команді з Донецька.

У минулу суботу "Зеніт" зіграв внічию на своєму полі з "Анжи" з Махачкали (1:1) і на даний момент займає 3-е місце в турнірній таблиці РФПЛ, відстаючи від лідируючого московського "Спартака" на 8 очок.