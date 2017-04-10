Президент "Динамо" Суркіс: Ребров після поразки від "Зірки" хотів піти (відео)

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів про взаємини з головним тренером команди і про розмову із Сергієм Ребровим після матчу з "Зіркой" у програмі Профутбол.

“Головне - якщо буде прогрес, і ми побачимо, що команда прогресує в тій ситуації, в якій опинилося "Динамо" і весь український футбол, Ребров, природно, залишиться і буде працювати. Звичайно, якщо у нього буде таке бажання, ще треба запитати у нього.

Я йому запропонував влітку продовжити контракт. Він сказав: давайте я допрацюю сезон, і сядемо за стіл переговорів. У мене немає проблем з Ребровим. Якщо він захоче, ми підпишемо з ним новий контракт. Я за те, щоб він залишався і продовжував працювати.

Відкрию таємницю. Ребров після поразки у Кропивницькому виявив бажання піти. Мені коштувало чимало зусиль і нервів, щоб він залишився і продовжував працювати.

Він мені подзвонив і сказав, що йому соромно, що такий відрив "Динамо" від "Шахтаря". І якщо ми його відпустимо, то він піде. Я йому сказав продовжувати працювати і виконувати свій контракт, і додав що вірю в нього“, - розповів Суркіс.

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Динамо" обіграло донецький "Олімпік" з рахунком 4:0 і скоротило відставання від донецького "Шахтаря" до 11 очок.