"Динамо" розтрощило "Олімпік" в матчі Прем'єр-ліги

На столичному НСК "Олімпійський" завершився останній матч 24-го туру чемпіонату України з футболу, в якому київське "Динамо" приймало донецький "Олімпік" і обіграв суперника з великим рахунком, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 4:0.

Кияни володіли повною перевагою впродовж всього матчу.

На 21-й хвилині рахунок відкрив Артем Бесєдін. Після навісу Морозюка першим на м'ячі виявився Бесєдін і головою вколотив м'яч у ворота.

А за 5 хвилин, на 26-й, рахунок подвоїв Андрій Ярмоленко. Після сильного удару з-за меж штрафного Махарадзе зіграв не кращим чином і м'яч влетів у ворота.

На початку другого тайму, на 51-й хвилині зробив рахунок великим Денис Гармаш. Після передачі Сидорчука Гармаш по центру, вийшов один на один і з лінії штрафного пробив без шансів для Махарадзе.

Нарешті, на 65-й хвилині Ярмоленко зробив дубль. Бесєдін передачею по центру вивів Ярмоленка на ударну позицію, але Андрій бити не став, обвів Махарадзе, після чого закотив м'яч у порожні ворота - 4:0.

Таким чином, "Динамо" набрало 52 очки і скоротив відрив від донецького "Шахтаря" (63) до 11 балів. У "Олімпіка" залишилося 35 балів на рахунку.