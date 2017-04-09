"Чорноморець" обіграв "Шахтар" в гостьовому матчі футбольної Прем'єр-ліги

У Харкові на ОСК "Металіст" завершився матч 24-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому одеський "Чорноморець" обіграв донецький "Шахтар", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Донеччани відкрили рахунок у матчі на 27-й хвилині. Бернард зіграв у "стінку" з Бланко-Лещуком, вийшов один на один з Канєвцевим і точно пробив низом у дальній кут - 1:0. Однак, за десять хвилин, на 37-й, одесити зрівняли рахунок. Після скидки від Хобленко Олександр Андрієвський з лівої ноги встромив м'яч в ближню "дев'ятку".

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму. На 68-й хвилині одесити провели стрімку контратаку: Хобленко з правого кута штрафного з-під Кучера зробив простріл і Еліас переправив м'яч у порожній кут - 1:2.

Таким чином, у гірників залишилося 63 очки в турнірній таблиці, в той час як у "Чорноморця" 31 бал. Команда залишається на 6-му місці в таблиці.