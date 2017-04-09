"Олександрія" і "Зоря" зіграли нульову нічию в матчі Прем'єр-ліги

В Олександрії завершився матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Олександрія" приймала луганську "Зорю" і зіграла внічию - 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гості мали в цьому матчі невелику територіальну перевага, багато атакували і в доданий арбітром час навіть забили гол. Але, в цьому епізоді, гості заштовхали воротаря олександрійців Владислава Леванідова у ворота разом з м'ячем - Ігор Харатін зробив це не за правилами.

У підсумку матч так і завершився нульовою нічиєю.

Таким чином, на рахунку "Зорі" 41 очко та команда, як і раніше, займає 3-е місце. В "Олександрії" - 34 очки, команда, як і раніше йде 5-ю у таблиці.