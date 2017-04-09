"Карпати" і "Дніпро" зіграли внічию в матчі з чотирма голами

У Львові завершився матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали "Дніпро" і звели матч внічию - 2:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Суперники по черзі виходили вперед, але домогтися вирішальної переваги ніхто так і не зумів.

У цій грі всі чотири голи забили... футболісти "Дніпра". А головним антигероєм матчу став Олександр Сваток, на рахунку якого два автоголи. На 27-й хвилині Чачуа з правого флангу зробив простріл у штрафну і м'яч після рикошету від ноги Сватка залетів у ворота "Дніпра". А на 68-й хвилині після довгої передачі до штрафного "Дніпра" Лунін проскочив повз м'яч, а Сваток у боротьбі з Худоб'яком головою зрізав м'яч у свої ворота.

У свою чергу, два голи у ворота "Карпат" - на 50-й і 64-й хвилинах забив Артем Довбик.

Таким чином, на рахунку "Карпат" тепер 17 очок і, як і раніше, 10-е місце в турнірній таблиці. У "Дніпра" 11 балів і команда відірвалась на 1 очко від "Волині", яка займає останнє 12-е місце в таблиці.