Прем'єр-ліга, 24-й тур, "Динамо" - "Олімпік": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" проходить матч 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає донецький "Олімпік", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які займають в турнірній таблиці 2-е і 4-е місця.

Таблиця української Прем'єр-ліги нині рясніє великими розривами між командами. На рахунку "Динамо" - 49 очок і команда на 14 очок відстає в турнірній таблиці від донецького "Шахтаря" (63), але на 9 балів випереджає луганську "Зорю" (40).

У свою чергу, у "Олімпіка" 35 балів і донеччани всього на 2 очки випереджають "Олександрію" (33) у боротьбі за 4-5 місця.

Перемога і очки в таблиці набагато важливіше донеччанам, але фаворитами матчу вважаються господарі поля з "Динамо".

Матч "Динамо" - "Олімпік" розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 19.30.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.