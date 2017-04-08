"Сталь" з Кам'янського на останніх хвилинах вирвала перемогу у "Волині"

У Дніпропетровську на стадіоні "Метеор" відбувся матч 24-го туру Прем'єр-ліги. Кам'янська "Сталь" приймала на своєму полі луцьку "Волинь". Про це повідомив офіційний сайт Прем'єр-ліги.

У першій частині зустрічі гра проходила переважно в центрі поля, і футболісти не тішили глядачів гольовими моментами. Мабуть, найбільш активним у складах обох команд був бразильський легіонер "Сталі" Леандро да Сілва. На 10-й хвилині він двічі пробивав по воротах Кичака, але з першим ударом впорався голкіпер, а другий пройшов повз.

У середині другого тайму Леандро Да Сілва знову міг відзначитися ударом зльоту, але Артем Кичак був на висоті, вибивши м'яч з-під поперечини.

Нарешті, на 87-й хвилині зусилля господарів поля увінчалися успіхом. Після розрізної передачі від Каленчука ганський форвард Кваме Карікарі вийшов віч-на-віч з Кичаком і точно пробив повз голкіпера.

У компенсований час ганець відзначився знову, використавши вихід один на один.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

"Волинь" не змогла піти з останнього місця в турнірній таблиці, а "Сталь" зрівнялася за очками з "Ворсклою" (в обох по 27 пунктів).