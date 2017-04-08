Батько Анатолія Тимощука: Болісно сприйняв новину про вибір сина

Батько відомого українського футболіста Анатолія Тимощука, Олександр Тимощук розповів про своє власне ставлення до вкрай неоднозначного вибору сина – працевлаштування в тренерському штабі пітерського «Зеніта». Про це повідомляє газета "Волинь".

«Мені, звичайно, важко бути об’єктивним, оскільки йдеться про мого сина, - пояснив Олександр Тимощук. - Зрозуміло, що сприйняв новину болісно. Вважаю, що Анатолій дуже багато зробив для українського футболу і для Луцька, і це не можна перекреслити одним розчерком пера. Уже хоча б те, що він заснував у нашому обласному центрі й повністю фінансував дитячий футбольний турнір, який проводився щорічно. За «Кубок Анатолія Тимощука» змагалися не лише волинські, а й київські, білоруські, польські футболісти. Всі пам’ятають, як він привіз до міста, де народився, Кубок УЄФА (власне, тоді Анатолію було присвоєно звання «Почесний громадянин Луцька»).

Читайте такожЕкс-гравець збірної України Тимощук розповів про мотиви свого вибору на користь російського "Зеніту" Анатолій хотів працевлаштуватися в Україні на тренерську роботу. Але кожен клуб хоче тренера з ім’ям. А він був до цього гравцем. Так склалися обставини: у Санкт-Петербурзі в нього нова сім’я, житло, робота — тому він там. Знаю, що син був шокований, дізнавшись про акцію в Луцьку. Каже, якщо сесія прийме рішення і скасує почесне звання, то він змириться. Але переконаний, що нічого поганого для свого міста, для Волині не зробив. І хто знає, як буде завтра — може, за якийсь час він повернеться в Україну, патріотом якої був і є.

А відносно того, як ми маємо ставитися до непублічних українців, які працюють в Росії, то скажу одне: люди їдуть за кордон не від доброго життя. Якби вони в рідній державі мали достойний заробіток, щоб прогодувати сім’ю, то цього не було б», - додав батько Анатолія Тимощука.

Анатолій Тимощук, який є рекордсменом збірної України за кількістю проведених матчів, у березні розпочав тренерську кар'єру у клубі "Зеніт" (Санкт-Петербург, Росія), підписавши контракт на два роки.

Після цього вболівальники "Волині" підготували звернення до міськради Луцька із закликом позбавити Тимощука звання Почесний громадянин міста.