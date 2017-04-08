Батько Анатолія Тимощука: Болісно сприйняв новину про вибір сина
Батько екс-гравця збірної України Анатолія Тимощука, Олександр Тимощук розповів про власне ставлення щодо неоднозначного рішення його сина.
Батько відомого українського футболіста Анатолія Тимощука, Олександр Тимощук розповів про своє власне ставлення до вкрай неоднозначного вибору сина – працевлаштування в тренерському штабі пітерського «Зеніта». Про це повідомляє газета "Волинь".
«Мені, звичайно, важко бути об’єктивним, оскільки йдеться про мого сина, - пояснив Олександр Тимощук. - Зрозуміло, що сприйняв новину болісно. Вважаю, що Анатолій дуже багато зробив для українського футболу і для Луцька, і це не можна перекреслити одним розчерком пера. Уже хоча б те, що він заснував у нашому обласному центрі й повністю фінансував дитячий футбольний турнір, який проводився щорічно. За «Кубок Анатолія Тимощука» змагалися не лише волинські, а й київські, білоруські, польські футболісти. Всі пам’ятають, як він привіз до міста, де народився, Кубок УЄФА (власне, тоді Анатолію було присвоєно звання «Почесний громадянин Луцька»).
Читайте такожЕкс-гравець збірної України Тимощук розповів про мотиви свого вибору на користь російського "Зеніту" Анатолій хотів працевлаштуватися в Україні на тренерську роботу. Але кожен клуб хоче тренера з ім’ям. А він був до цього гравцем. Так склалися обставини: у Санкт-Петербурзі в нього нова сім’я, житло, робота — тому він там. Знаю, що син був шокований, дізнавшись про акцію в Луцьку. Каже, якщо сесія прийме рішення і скасує почесне звання, то він змириться. Але переконаний, що нічого поганого для свого міста, для Волині не зробив. І хто знає, як буде завтра — може, за якийсь час він повернеться в Україну, патріотом якої був і є.
А відносно того, як ми маємо ставитися до непублічних українців, які працюють в Росії, то скажу одне: люди їдуть за кордон не від доброго життя. Якби вони в рідній державі мали достойний заробіток, щоб прогодувати сім’ю, то цього не було б», - додав батько Анатолія Тимощука.
Анатолій Тимощук, який є рекордсменом збірної України за кількістю проведених матчів, у березні розпочав тренерську кар'єру у клубі "Зеніт" (Санкт-Петербург, Росія), підписавши контракт на два роки.
Після цього вболівальники "Волині" підготували звернення до міськради Луцька із закликом позбавити Тимощука звання Почесний громадянин міста.