Вундеркінд із "МЮ" Лінгард підписав угоду, за якою буде отримувати 100 тисяч фунтів на тиждень
Новий контракт хавбека "Манчестер Юнайтед" підписаний на чотири роки.
Півзахисник англійського "Манчестер Юнайтед" Джессі Лінгард підписав новий контракт з клубом, повідомляє офіційний сайт манкуніанців.
Угоду підписано на чотири роки і вона розрахована до червня 2021-го. Також у контракті передбачена опція його продовження ще на один рік.
Інші деталі угоди не розкриваються, але за неофіційною інформацією Лінгард отримав надбавку до зарплати і тепер буде заробляти в "МЮ" близько 100 тисяч фунтів на тиждень.
«Манчестер Юнайтед завжди був важливою частиною мого життя. Я прийшов у клуб у віці семи років і відчуваю велику гордість кожен раз, коли одягаю його футболку. Ми вже виграли один трофей у нинішньому сезоні (Кубок англійської ліги — Прим. ред.), і я з нетерпінням чекаю новий перемог під керівництвом такого великого менеджера, як Жозе Моуріньо», — зазначив Лінгард.
Джессі Лінгард є випускником клубної академії "МЮ", а в першу команду почав залучатися екс-наставником манкуніанців Луї ван Гаалом.
У поточному сезоні Прем'єр-ліги Лінгард провів 17 матчів. На рахунку хавбека 1 гол і 2 результативні передачі.