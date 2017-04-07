Вундеркінд із "МЮ" Лінгард підписав угоду, за якою буде отримувати 100 тисяч фунтів на тиждень

Півзахисник англійського "Манчестер Юнайтед" Джессі Лінгард підписав новий контракт з клубом, повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

Угоду підписано на чотири роки і вона розрахована до червня 2021-го. Також у контракті передбачена опція його продовження ще на один рік.

Інші деталі угоди не розкриваються, але за неофіційною інформацією Лінгард отримав надбавку до зарплати і тепер буде заробляти в "МЮ" близько 100 тисяч фунтів на тиждень.

«Манчестер Юнайтед завжди був важливою частиною мого життя. Я прийшов у клуб у віці семи років і відчуваю велику гордість кожен раз, коли одягаю його футболку. Ми вже виграли один трофей у нинішньому сезоні (Кубок англійської ліги — Прим. ред.), і я з нетерпінням чекаю новий перемог під керівництвом такого великого менеджера, як Жозе Моуріньо», — зазначив Лінгард.

Джессі Лінгард є випускником клубної академії "МЮ", а в першу команду почав залучатися екс-наставником манкуніанців Луї ван Гаалом.

У поточному сезоні Прем'єр-ліги Лінгард провів 17 матчів. На рахунку хавбека 1 гол і 2 результативні передачі.