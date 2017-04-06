Роналду та Бензема перед матчем підкололи одноклубника через його низький зріст (відео)

Форварди "Реала" Кріштіану Роналду та Карім Бензема потролили свого одноклубника Лукаса Васкеса. Це сталося перед стартом поєдинку проти "Алавеса" (3:0), повідомляє Проспорт ТСН.

У підтрибунному приміщенні футболісти повинні були взяти дітей за руки і почати виходити на поле. Роналду і Бензема подали руку Васкесу, натякнувши на те, що він схожий на дитину. Зріст футболіста складає 1 метр 73 сантиметри.

Васкес є найнижчим гравцем "Реала". Після нього одразу йде хорват Лука Модрич, зріст якого 1 метр 74 сантиметри.