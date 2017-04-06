"Шахтар" посідає п'яте місце в світі - IFFHS

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) підвела підсумки 2016 року, опублікувавши рейтинги кращих клубів і найсильніших чемпіонатів планети. У клубній табелі про ранги несподівано високе місце отримав "Шахтар" — п'яте, повідомляє офіційний сайт організації.

IFFHS не розкриває принципи складання рейтингу. На вершині також несподівано опинився колумбійський "Атлетіко Насьональ". До цього кращими клубами планети за підсумками року були "Барселона" (2011, 2012, 2015), "Баварія" (2013) і "Реал" (2014).

Нинішній лідер чемпіонату України розташувався в рейтингу між французьким "ПСЖ" (4-е місце) і "Баварією" (6-е). Донеччани випередили також "Атлетіко" (Мадрид), "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті" і інші знамениті клуби.

"Динамо" в списку ділить 139-140 місця з фінським клубом ХІК. З українських клубів у списку представлені також "Зоря" (247-250 місця) і "Дніпро" (341-344 місця).

У рейтингу національних чемпіонатів українська Прем'єр-ліга займає лише 22-е місце. З європейських ліг вище — Іспанія, Франція, Німеччина, Англія, Італія, Бельгія, Туреччина, Австрія, Голландія, Португалія, Чехія, Кіпр, Греція, Росія і Хорватія.