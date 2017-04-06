"Динамо" оштрафоване на 100 тисяч гривень рішенням КДК ФФУ
16:49, 06 квітня 2017Футбол
247
Київський футбольний клуб постраждав через поведінку своїх фанатів у Кропивницькому.
Уболівальники "Динамо" перестаралися з підтримкою своєї команди в Кропивницькому / Фото УНІАН
Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України прийняв рішення покарати київське "Динамо" за підсумками виїзного матчу проти кропивницької "Зірки", повідомляє "Футбол 24".
Столичний клуб оштрафований на 100 тисяч гривень за поведінку фанатів на виїзному матчі проти "Зірки", а також за неявку представників "Динамо" на післяматчеве флеш-інтерв’ю. Таке рішення сьогодні прийняв КДК ФФУ.
В рамках 21-го туру кропивницька "Зірка" на своєму полі сенсаційно перемогла київське "Динамо" з рахунком 2:0. Обидва голи в тому матчі були забиті прямими ударами зі штрафних.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter