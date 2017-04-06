"Манчестер Юнайтед" задумав мега-трансфер: 60 мільйонів євро за футболіста збірної Хорватії

Англійський «Манчестер Юнайтед» вирішив придбати півзахисника міланського «Інтера» і збірної Хорватії з футболу Івана Перішича. Про це повідомляє італійська La Gazzetta dello Sport.

Керівництво «Червоних дияволів» готове витратити 60 мільйонів євро на 28-річного хавбека. Крім «Манчестер Юнайтед», в послугах Перішича зацікавлений лондонський «Челсі».

Контракт Перішича з «Інтером» закінчується 30 червня 2020 року, а актуальна трансферна вартість гравця, за версією німецького порталу transfermarkt.de, становить 25 мільйонів євро.

У поточному сезоні півзахисник провів 34 матчі у всіх турнірах у складі «Інтера», в яких забив 9 м'ячів і зробив 5 гольових передач. В активі Перішича також 16 голів у 53 зустрічах у футболці збірної Хорватії.

Недавній поєдинок у відборі ЧС-2018 проти збірної України Перішич пропустив через дискваліфікацію.