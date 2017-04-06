"Динамо" і "Шахтар" зустрінуться в Кубку України не раніше фіналу
13:58, 06 квітня 2017Футбол
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Відбулося жеребкування півфінальної стадії Кубка України з футболу.
"Динамо" і "Шахтар" у півфіналі точно не зіграють / inshe.tv
Дирекція Прем'єр-ліги провела жеребкування півфіналів Кубка України з футболу. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Поки немає офіційного рішення по матчу «Полтава» - «Шахтар», який не відбувся через скандальне рішення КДК ФФУ. В якості учасника жеребкування формально був переможець цієї чвертьфінальної пари.
Пари стадії 1/2 фіналу розподілилися таким чином:
переможець пари «Полтава»/«Шахтар» – «Дніпро»
«Миколаїв» - «Динамо»
Півфінальні матчі відбудуться 26 квітня.
Фінал Кубка України зіграють 17 травня.
Переможець першої півфінальної пари буде номінальним господарем фіналу.
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