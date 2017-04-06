"Динамо" і "Шахтар" зустрінуться в Кубку України не раніше фіналу

Дирекція Прем'єр-ліги провела жеребкування півфіналів Кубка України з футболу. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Поки немає офіційного рішення по матчу «Полтава» - «Шахтар», який не відбувся через скандальне рішення КДК ФФУ. В якості учасника жеребкування формально був переможець цієї чвертьфінальної пари.

Пари стадії 1/2 фіналу розподілилися таким чином:

переможець пари «Полтава»/«Шахтар» – «Дніпро»

«Миколаїв» - «Динамо»

Півфінальні матчі відбудуться 26 квітня.

Фінал Кубка України зіграють 17 травня.

Переможець першої півфінальної пари буде номінальним господарем фіналу.