Збірна України з футболу опустилася в рейтингу ФІФА після програшу хорватам

ФІФА опублікувала оновлений, квітневий рейтинг національних збірних. У новому реєстрі збірна України втратила шість позицій і опустилася з 31-го на 37-е місце, повідомляє офіційний сайт міжнародної федерації.

У березні збірна України провела лише один матч, проте поступилася в ньому Хорватії (0:1 в Загребі) в рамках відбіркового турніру чемпіонату світу-2018.

Вперше за останні сім років на вершині рейтингу опинилася збірна Бразилії. У березні "пентакампеони" обіграли Уругвай (4:1) і Парагвай (3:0) і першими кваліфікувалися у фінальну частину ЧС-2018.

Другий рядок в списку займають колишні лідери рейтингу - аргентинці. Трійку кращих збірних планети, як і раніше, замикає команда Німеччини.

Найбільшого прогресу за минулий місяць добилася збірна Македонії - завдяки двом крупним перемогам над Ліхтенштейном (3:0) і Білоруссю (3:0) вона піднялася відразу на 33 позиції — з 166-го на 133-е місце. Найбільш різке падіння продемонструвала Ліберія, вона опустилася відразу на 39 рядків і розташувалася на 141-му місці.