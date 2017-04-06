Новий "Металіст" зібрав 9 тисяч уболівальників на матчі аматорського чемпіонату (відео)

У Харкові на ОСК "Металіст" відбувся матч лідерів турнірної таблиці аматроского чемпіонату України з футболу, в якому "Металіст-1925" обіграв "Соллі Плюс" і перехопив у суперника лідерство в чемпіонаті, повідомляє офіційний сайт команди.

Перенесений матч 1-го туру змагань завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол на 79-й хвилині забив Денис Скотаренко.

На матчі аматорського чемпіонату України були присутні, згідно з офіційною статистикою, 9389 глядачів.

Таким чином, після 11-ти турів змагань на рахунку "Металіста-1925" 26 очок, "Соллі Плюс" - 25, "Таврія-Скіф" - 23. Ця трійця істотно випереджає конкурентів у турнірній таблиці.

Відзначимо, що в першому колі "Соллі Плюс" обіграли "Металіст-1925" з рахунком 2:0 і мають перевагу за особистими зустрічами.

"Металіст" - колишній український футбольний клуб з Харкова. Срібний призер Чемпіонату України з футболу сезону 2012/13 років. Семиразовий бронзовий призер Чемпіонату України по футболу, чвертьфіналіст Ліги Європи УЄФА сезону 2011/2012 років. У чемпіонаті України з футболу сезону 2015/16 років зайняв 10 місце, але через величезні борги перед футболістами, тренерським штабом і обслуговуючим персоналом, клуб не пройшов атестацію для участі в Чемпіонаті України з футболу сезону 2016/17 і втратив професійний статус.

Після розпаду «Металіста» в Харкові були створені два клуби. З липня 2016 року команда під назвою СК «Металіст», створена власником «Металіста» Сергієм Курченко, грає в чемпіонаті Харківської області. В серпні 2016 року новий клуб під назвою «Металіст 1925» почав виступати в українській аматорській футбольній лізі.