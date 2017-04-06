Власники англійського "Манчестер Сіті" придбали ще один клуб в Уругваї

Власники англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" придбали уругвайський клуб "Торкі", що представляє другий уругвайський дивізіон, повідомляє SportArena з посиланням на офіційний твіттер клубу.

City Football Group оголосила, що команда з Монтевідео тепер стає частиною мережі клубів, в яку входять "Манчестер Сіті", "Нью-Йорк Сіті", "Мельбурн Сіті" і "Йокогама Ф Марінос". Також було досягнуто угоду з клубом "Атлетіко Венесуела", який представляє вищий дивізіон місцевої національної першості.

Повідомляється, що ці дві угоди дозволять City Football Group більш ретельно зайнятися розвитком скаутської системи в Південній Америці і знаходити талановитих молодих футболістів.

"Атлетіко Торкі" був заснований в кінці грудня 2007 року. За п'ять років команда домоглася статусу професійного клубу і зараз виступає у другому дивізіоні чемпіонату Уругваю.

Очікується, що в найближчому майбутньому City Football Group також зробить спробу виходу на китайський ринок.

Першим клубом, який став власністю CFG, став "Манчестер Сіті". Він був придбаний в 2008 році.