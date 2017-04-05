Прем'єр-ліга позбавила "Дніпро" ще трьох очок

Футбольна команда "Дніпро" позбавлена трьох турнірних очок згідно з рішенням КДК ФФУ від 10.11.2016 р. Про це стало відомо лише сьогодні - відповідні зміни у турнірну таблицю Прем'єр-ліги внесені на офіційному сайті організації.

Причиною цього рішення є невиконання клубом вимог Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ і порушення дедлайну.

Раніше КДК ФФУ в своєму листі від 4 квітня просив Прем'єр-лігу зняти з "Дніпра" три очки.

Це вже третій випадок у цьому сезоні Прем'єр-ліги, коли дніпровську команду позбавляють очок.

Таким чином, із зароблених "Дніпром" у цьому чемпіонаті 25 пунктів у команди Дмитра Михайленка залишилося лише 10.

"Дніпро" ділить останні 11-12 місця з луцькою "Волинню" і перебуває під загрозою вильоту в першу лігу. Від львівських "Карпат" (10 місце) дніпрян відділяє 6 очок.