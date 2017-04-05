Кубок України, 1/4 фіналу, "Нафтовик-Укрнафта" - "Динамо": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Охтирці відбудеться гра 1/4 фіналу Кубку України з футболу, в якій "Нафтофик-Укрнафта" прийматиме київське "Динамо", повідомляє офіційний сайт змагань.

Переможеці цієї гри стане третім півфіналістом Кубку України, слідом за "Миколаєвом" та "Дніпром". Адже матч "Полтава" - "Шахтар" не відбувся. А офіційного рішення з приводу зарахування технічної поразки "Полтаві" ще не опубліковано.

Після вольової перемоги в Олександрії кияни їдуть до Охтирки в хорошому настрої. У першій лізі «Нафтовик-Укрнафта» на високому п’ятому місці, зберігаючи теоретичні шанси зачепитися за друге й піднятися в УПЛ. Поточного розіграшу Кубка України охтирці вже «знімали скальпи» команд Ліги Парі-Матч і сьогодні сповнені рішучості протистояти киянам. Тим паче для господарів це дуже принципове протистояння з огляду на пам’ять про попередні приїзди до Охтирки динамівських ультрас. Так що буде цікаво.

Матч у Охтирці розпочнется о 17.00

ТБ-трансляція - на телеканалі 2+2.