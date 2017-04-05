УЄФА заробив більше 1,27 мільярда євро за минулий сезон

Чистий прибуток Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в сезоні-2015/2016 склав 4,58 мільярда євро, повідомляється у фінансовому звіті на сайті організації.

Витрати організації склали 3,55 мільярда євро.

У порядку убування йдуть доходи від продажу прав на телетрансляції - 3,19 млрд. євро (70 % від суми), реалізацію комерційних прав - 928 млн. євро (20 %), продаж квитків — 429 млн. (9 %). Також УЄФА заробив 34,4 млн. за іншими напрямами.

Читайте такожКонгрес УЄФА підтримав пропозицію про обмеження терміну правління президента до 12 років Щодо витрат, то УЄФА виплатила 2,27 млрд. командам-учасницям турнірів під егідою асоціації. На проведення турнірів було витрачено 537,7 мільйона. Інші кошти були витрачені на виплату співробітникам УЄФА, роботу суддів на матчах, які входять в союз асоціаціям.

Чистий прибуток за підсумками сезону-2015/2016 склала 1,27 млрд. євро.

1,16 мільярда з цієї суми було виплачено європейським асоціаціям і клубах за програмою солідарності.

Раніше, в сезоні-2014/2015 доходи УЄФА склали 2,1 мільярда євро, видатки — 1,98 мільярда євро.