Тренер футбольного клубу "Лестер" повторив рекорд Анчелотті і Гвардіоли

Наставник клубу Анлійської прем'єр-ліги "Лестер" Крейг Шекспір увійшов до трійки найуспішніших тренерів-новачків за історію чемпіонату. Після початку роботи Шекспіра у клубі "Лестер" здобув п'ять перемог. Подібного результату на початку своєї кар'єри в Англії досягали лише двоє спеціалістів - Карло Анчелотті з "Челсі" та Хосеп Гвардіола з "Манчестер Сіті".

В останньому, 31-му турі "Лестер" переграв у домашній зустрічі "Сандерленд" з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайтАПЛ. Голи забили Іслам Слімані і Джеймі Варді. Останній відзначився у третьому турі Прем'єр-ліги поспіль.

Перемога дозволила "Лисицям" піднятися на десяте місце, від зони вильоту "Лестер" відділяє вже 9 очок.

"Лестер" також є чвертьфіналістом Ліги чемпіонів нинішнього сезону. На цій стадії він зустрінеться з іспанським "Атлетико" (Мадрид).