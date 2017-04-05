Президент ФК "Полтава" оголосив про ліквідацію клубу після скандального скасування матчу КУ з "Шахтарем"

Президент ФК "Полтава" Леонід Соболєв підтвердив свої слова про те, що Полтава в знак протесту знімається зі всіх змагань, повідомляє SportArena.

«Це правдива інформація про ліквідацію клубу. Вся інфраструктура перейде дитячій школі. Полтава однозначно знімається, я в цьому цирку брати участь не буду. Вболівальників треба поважати! У нас про популяризацію футболу забули. Так склалися обставини в українському футболі. Футбол з дітей починається, а не з запрошення бразильців».

Ймовірно, майбутнє Полтави проясниться вже завтра: саме в цей день Соболєв раніше обіцяв звільнити всіх співробітників клубу.

Також президент полавского клубу поскаржився: «Я вибачаюсь перед вболівальниками. Нам соромно, що так вийшло. Але люди в Києві не знають, що таке сором. Діти беруть приклад з діючих футболістів — Срни, Ракицького. Діти прийшли на гравців, які так і не вийшли на поле. "Шахтар" вчинив погано, я закликаю полтавців забути про такий клуб».

Читайте також"Полтава" оголосить про припинення існування через заборону на гру з "Шахтарем" на своєму стадіоні«Я дізнався про це рішення з публікацій в інтернеті, були знімки з таких ракурсів, де у нас все погано. Але жодної людини на прийманні поля не було. Всі рішення приймалися по знімках. Але ж поки не вийшов на поле, не визначиш. Відштовхуватися потрібно не від кольору трави, а якості. Воно у нас рівне і якісне. Бразильці Шахтаря взагалі на пляжі грали!», - зазначив президент "Полтави".

«Щоправда, тут директор матчу був, але які він робив доповіді, я не знаю. Впевнений, що вони були поганими. Вони не можуть бути незалежними, адже що їм зверху кажуть, те вони й роблять. Мені крім Макарова ніхто і не дзвонив. Я розумію, що таке поле, скільки праці вкладено. Сюди адже жодна людина не приїхав. Рішення приймав Дигтярь. Якщо б він любив своє місто і полтавчан — рішення було б інше. Я йому вчора говорив: одягни м'яке взуття і пройди, подивишся, чи є купини».

Як повідомляв УНІАН, у Полтаві скасований матч 1/4 фіналу Кубка України з футболу "Полтава" - "Шахтар" із-за незадовільного стану газону стадіону "Локомотив". Приймаючій стороні було запропоновано перенести матч на арену імені Олексія Бутовського, де проводить свої матчі команда Прем'єр-ліги полтавська "Ворскла". Однак, керівництво ФК "Полтава" категорично відкинув цю пропозицію і пообіцяв в знак протесту знятися зі змагань у Першій лізі і розформувати команду.