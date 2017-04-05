Гендиректор "Шахтаря" після скасування матчу з "Полтавою": Не можна йти на поводу у безвідповідальних власників клубів

Генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) прокоментував скасування матчу 1/4 фіналу Кубка України проти "Полтави" на своїй сторінці в Facebook.

"Не дивлячись на те, що Шахтар виходить у півфінал, особливої радості я не відчуваю. Хотілося б, щоб переможець визначався на полі, а не в кабінетах. З іншого боку, я підтримую рішення про заборону проведення матчу на стадіоні Локомотив, прийняте спільно представниками ФФУ і УПЛ. Цей епізод може стати поворотним в історії реформування нашого футболу. Я впевнений, що тільки рішучі дії можуть забезпечити порядок і створити передумови для розвитку. Інфраструктура, якісні поля – це фундамент, на якому можна будувати команду з довгостроковою перспективою", - зазначив генеральний директор донецького клубу.

Читайте також"Полтава" оголосить про припинення існування із-за заборони на гру з "Шахтарем" на своєму стадіоні"Окремо хотів би звернути увагу на деструктивну позицію президента полтавського клубу. У нього була прекрасна можливість провести матч на стадіоні Ворскли. Прийшло б набагато більше вболівальників, матч можна було б провести гру у вечірній час при якісному освітленні, знову ж таки в інтересах глядачів і нарешті продати квитки, а виручені кошти направити на поліпшення якості газону на стадіону Локомотив. На жаль, цього всього не сталося. І постраждали передусім вболівальники. В Охтирці, на відміну від Полтави, з минулого року були зроблені правильні висновки і завдяки діям керівництва клубу «Нафтовик» матч з київським "Динамо" відбудеться на хорошому газоні", - продовжив Палкін.

"Зараз ми стоїмо перед вибором: або ми йдемо на поводу у безвідповідальних власників клубів, які шантажують футбольну громадськість, вносять своїми необдуманими діями хаос і девальвують принципи і цінності, опускаємося на дно, при цьому руйнуємо всю систему остаточно керуючись здоровим глуздом, приймаємо болючі рішення і утримуємо планку якості на рівні, гідному країни, що прагне до європейських стандартів", - підсумував функціонер.

Як повідомляв УНІАН, у Полтаві скасований матч 1/4 фіналу Кубка України з футболу "Полтава" - "Шахтар" через незадовільний стану газону стадіону "Локомотив". Приймаючій стороні було запропоновано перенести матч на арену імені Олексія Бутовського, де проводить свої матчі команда Прем'єр-ліги полтавська "Ворскла". Однак, керівництво ФК "Полтава" категорично відкинуло цю пропозицію і пообіцяло в знак протесту знятися зі змагань у Першій лізі і розформувати команду.