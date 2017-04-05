Конгрес УЄФА підтримав пропозицію про обмеження терміну правління президента до 12 років

У середу 41-й Черговий Конгрес УЄФА в Гельсінкі схвалив запропоновані реформи у сфері належного врядування. Завдяки цьому, УЄФА у найближчі роки має стати ще більш успішною і прозорою організацією, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Основні пропозиції, які підтримали національні асоціації:

• Обмежити максимальний термін повноважень президента УЄФА і членів виконкому УЄФА трьома термінами за чотири роки.

• Кандидати на вибори/перевибори у Виконавчий комітет УЄФА повинні займати активний пост в національних асоціаціях (президент, віце-президент, генеральний секретар або виконавчий директор).

• Виділити два повноцінних місця у виконкомі УЄФА представникам Асоціації європейських клубів (АЄК).

• Посилити Комітет УЄФА з управління та дотримання вимог двома незалежними членами додатково до трьох діючих.

• Включити до Статуту УЄФА особливу статтю, яка гарантує, що міста і стадіони для проведення будь-яких турнірів УЄФА вибираються абсолютно об'єктивно допомогою прозорого процесу подачі та відбору заявок.

• Включити до Статуту УЄФА особливу статтю, в якій етика і сумлінне управління прописані як статутні цілі УЄФА.

• Дозволити експертам з національних асоціацій очолювати комітети УЄФА.

Реформи схвалили делегати всіх 55 національних асоціацій УЄФА.

"Ці зміни необхідні для реформування нашого іміджу, відновлення довіри і зміцнення нашої легітимності, - підкреслив президент УЄФА Чеферін. - Цей крок необхідний для спокійного і стабільного майбутнього".