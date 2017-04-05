Президент "Полтави" після відміни матчу КУ з "Шахтерем": Завтра всі футболісти отримають повний розрахунок

Президент ФК «Полтава» Леонід Соболєв прокоментував скасування матчу проти «Шахтаря» в рамках Кубка України.

«Завтра о 15.00 всі футболісти клубу, а також тренери отримають повний розрахунок. Гравцям в повному обсязі виплатять зарплату за березень та нададуть статус вільних агентів. Зауважу, що у нас не було заборгованостей, всі зобов'язання виконувалися вчасно.

Це не емоційне рішення. Всі питання до ФФУ, яка, порушивши всі норми, незрозуміло чим керувалася і зобов'язала нас грати на іншій арені. Поле стадіону «Локомотив» на 70 відсотків має трав'яний покрив. Співробітники арени старалися, і до них у мене претензій немає.

Читайте також"Полтава" оголосить про припинення існування через заборону на гру з "Шахтарем" на своєму стадіоніУ Прем'єр-лізі є гірші поля, але там чомусь не забороняють грати. У нас є якісна база, є всі умови для тренувань», – сказав Соболєв у коментарі footboom.com.

Поєдинок "Полтава" - "Шахтар" повинен був відбутися сьогодні о 14.00, але був скасований рішенням Комітету ФФУ.