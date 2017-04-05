Екс-захисник "Динамо" Даніло Сілва буде грати на батьківщині

Колишній захисник київського «Динамо» Даніло Сілва перейшов у бразильський «Інтернасьональ» з Порту-Алегрі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Данило Сілва підписав трирічний контракт, який розрахований до 2020 року. Оскільки перед цим гравець розірвав угоду з «Динамо», в розташування «Інтернасьоналя» він прийшов у статусі вільного агента.

Читайте такожЕкс-гравець "Динамо" Данило Сілва: "Важко прощатися з "Динамо", я полюбив цей клуб"Варто відзначити, що до переходу в «Динамо» Сілва виступав з 2008 по 2010 рік саме за "Інтернасьональ".

За киян захисник за сім років провів 222 поєдинки, відзначившись трьома голами. Разом з «Динамо» бразильський гравець двічі вигравав чемпіонат і Кубок України, а також став володарем Суперкубка.

Останній раз захисник виходив на поле у складі «біло-синіх» у матчі проти «Олександрії» в рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги. Тоді Сілва отримав травму коліна і вибув на тривалий термін.

У березні цього року Данило Сілва попрощався зі своїми партнерами по команді.