Розпочався продаж квитків на матч відбору ЧС-2018 Фінлядія - Україна

Вболівальники, які бажають відвідати наступний офіційний матч нашої збірної 11 червня у місті Тампере (Фінлядія), можуть це зробити, купивши квитки в мережі Інтернет. Продаж квитків триватиме з 4 квітня по 15 травня на сайті www.esport.in.ua.

Поєдинок Фінлядія - Україна відбудеться в рамках кваліфікації до чемпіонату світу 2018 року.

Вартість одного квитка в сектор українських вболівальників становить 20 євро. Номінальна вартість – 660 гривень, повідомили у прес-службі ФФУ. Сума в національній валюті вказана з урахуванням вартості адміністративних витрат, витрат на відправку квитків з Фінляндії до України та ін. Додатковий сервісний збір у розмірі 50 гривень сплачується за послуги компанії esport.in.ua.

Серед умов продажу квитків зазначено, зокрема, що на один аккаунт можна замовити максимум 6 квитків. Квитки – не іменні, проте з міркувань безпеки Футбольна асоціація Фінляндії збиратиме паспортні дані. Отримати придбані "тікети" можна буде в офісі Федерації футболу України після 15 травня.

Матч відбудеться 11 червня на стадіоні «Тампере» у місті Тампере. Початок - о 19:00 за місцевим часом.

Поєдинок Фінлядія - Україна стане шостим випробуванням для команди Андрія Шевченка у відбірковому циклі ЧС-2018. Після п'яти турів збірна України посідає третю сходинку у групи I. Збірна Фінляндії - на передостанньому, п'ятому місці.