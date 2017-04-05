Матч Кубка України "Полтава" – "Шахтар" не відбудеться

Поєдинок 1/4 фіналу Кубка України між «Полтавою» та «Шахтарем» не відбудеться, повідомляє Sport.ua.

Матч був запланований на середу, о 14:00, на полтавському стадіоні «Локомотив», але ФФУ заборонила проводити гру на цій арені, посилаючись на незадовільний стан газону.

В якості альтернативи «Полтаві» був запропонований стадіон «Ворскла» імені Бутовського, але керівництво полтавського клубу категорично відмовилося спішно переносити поєдинок з домашнього стадіону.

Таким чином, «Полтаві» буде зараховано технічну поразку, а «Шахтар» автоматично вийде в півфінал Кубка України.