Матч Кубка України "Полтава" – "Шахтар" не відбудеться
11:54, 05 квітня 2017Футбол
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Полтавській команді. скоріш за все, зарахують технічну поразку.
Матч Кубка України в Полтаві не відбудеться / cup.sport.ua
Поєдинок 1/4 фіналу Кубка України між «Полтавою» та «Шахтарем» не відбудеться, повідомляє Sport.ua.
Матч був запланований на середу, о 14:00, на полтавському стадіоні «Локомотив», але ФФУ заборонила проводити гру на цій арені, посилаючись на незадовільний стан газону.
В якості альтернативи «Полтаві» був запропонований стадіон «Ворскла» імені Бутовського, але керівництво полтавського клубу категорично відмовилося спішно переносити поєдинок з домашнього стадіону.
Таким чином, «Полтаві» буде зараховано технічну поразку, а «Шахтар» автоматично вийде в півфінал Кубка України.
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