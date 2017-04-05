"Полтава" оголосить про припинення існування через заборону на гру з "Шахтарем" на своєму стадіоні

Президент ФК "Полтава" Леонід Соболєв заявив, що сьогодні в 14:00 оголосить про припинення існування клубу, повідомляє SportArena з посиланням на телеканал "Футбол 1".

Незважаючи на вимогу з боку ФФУ провести кубковий матч на стадіоні імені Бутовського, де грає свої матчі команда Прем'єр-ліги полтавська "Ворскла" або будь-якому іншому стадіоні, ФК "Полтава" не має наміру грати проти донеччан в якому-небудь іншому місці. Більш того, за інформацією Футбол 1, президент ФК "Полтава" Леонід Соболєв на передматчевій нараді сказав, що в 14:00 планує зібрати вболівальників і оголосить про те, що клуб припиняє існування.

Читайте також"Шахтар" можуть примусити зіграти матч з "Полтавою" на стадіоні з жахливим полемПримітно, але будучи президентом полтавського клубу, за останні кілька років Соболєв неодноразово погрожував зняти команду з участі в змаганнях у Першій лізі. Вчора ж, у відповідь на вимоги з боку ФФУ, він говорив про те, що вважає нормальним стан газону на стадіоні "Локомотив" для проведення гри з "Шахтарем". Вже тоді Соболєв звертав увагу, що о 14:00 (час початку матчу з гірниками) громадськість почує його позицію з цього приводу.

Вчора ввечері на офіційному сайті ФК Полтава керівництво клубу повідомило, що продовжує підготовку до поєдинку з "Шахтарем" на домашній арені. Серед основних причин відмови підкорятися вимогам ФФУ вказується, що жоден з членів спільного засідання Комітету ФФУ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань разом з дирекцією УПЛ не був присутній на полі стадіону "Локомотив". Керівництво полтавчан вважає, що прийняття рішень про перенесення матчів не входить до компетенції цього комітету.

Як повідомляв УНІАН, спочатку зустріч між командами повинна була відбутися 30 листопада минулого року, однак була перенесена. На той момент стан поля також було незадовільним внаслідок його зледеніння.